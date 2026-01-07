Stipendi superiori del 13% con le competenze digitali

Le competenze digitali rappresentano un fattore chiave per aumentare il valore professionale. Chi le possiede, infatti, può beneficiare di uno stipendio superiore del 13% rispetto a chi svolge le stesse mansioni senza competenze digitali. Investire nella formazione digitale permette di migliorare le proprie prospettive di carriera e di adattarsi alle esigenze sempre più evolute del mercato del lavoro.

Competenze digitali? Chi le possiede, ha stipendi superiori del 13% rispetto a chi svolge la stessa mansione ma in modalità tradizionale. A quantificare il valore che le competenze digitali portano ai lavoratori è l’edizione 2025 dell’ Indagine Retributiva realizzata dal Centro Studi di Confindustria Brescia, in collaborazione con altre 28 Associazioni Territoriali del Sistema Confindustria. Mettendo a confronto informazioni retributive di oltre 7mila collaboratori, appartenenti a una sessantina di profili professionali, la ricerca ha rilevato un differenziale del 13%: tale percentuale può essere considerata come una sorta di “valore economico” delle competenze digitali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

