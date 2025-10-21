Orientamento Fai valere le tue competenze | una risorsa Europass per le scuole superiori

Orizzontescuola.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Nazionale Europass, in collaborazione con Eurodesk Italia, propone alle scuole secondarie di secondo grado il modulo formativo “Fai valere le tue competenze”, pensato per integrare le attività di Orientamento e accompagnare gli studenti nella riflessione sul proprio percorso formativo e professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

