Orientamento Fai valere le tue competenze | una risorsa Europass per le scuole superiori
Il Centro Nazionale Europass, in collaborazione con Eurodesk Italia, propone alle scuole secondarie di secondo grado il modulo formativo “Fai valere le tue competenze”, pensato per integrare le attività di Orientamento e accompagnare gli studenti nella riflessione sul proprio percorso formativo e professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Poc per la scuola percorsi di orientamento quali le figure coinvolte oltre a docenti e tutor ?! C'è qualche sintesi per non leggere 200pag.di noiosi manuali !! - facebook.com Vai su Facebook