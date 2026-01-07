Stefano amava la montagna e la fotografia.

Stefano Verlicchi, 65 anni di Lughese, è venuto a mancare improvvisamente il 4 gennaio mentre si preparava a fotografare le Tre Cime di Lavaredo sotto la luce della luna. Appassionato di montagna e fotografia, Stefano dedicava il suo tempo a catturare le bellezze naturali delle sue amate vette. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi lo conosceva e per la comunità locale.

A causa di un malore improvviso se ne è andato Stefano Verlicchi, lughese 65enne, mentre, nel tardo pomeriggio del 4 gennaio stava cercando di raggiungere le Tre Cime di Lavaredo per immortalarle alla luce della luna. Verlicchi era appassionato sia di montagna, sia di fotografia. La vacanza era stata progettata anche per questo, per coniugare entrambe. Il viaggio in slitta, in compagnia di un amico di Auronzo di Cadore, località che aveva raggiunto qualche giorno prima insieme alla figlia Silvia, al genero e alle due nipotine, era iniziato verso le 17,30 di domenica. "Stavano chiacchierando – spiega il fratello Paolo, titolare dell’azienda edile di famiglia a Lugo – quando improvvisamente non ha più risposto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

