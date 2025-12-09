Milano-Cortina 2026 | a Malpensa la montagna in mostra tra esperienza sensibile arte e fotografia
Tra le iniziative dell’ Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026 – il progetto aperto e partecipato, pensato per valorizzare le eccellenze culturali e artistiche del nostro Paese nel segno delle Olimpiadi e Paralimpiadi – c’è ‘ White Entropy ‘: mostra personale del fotografo e digital artist Jacopo Di Cera a cura di Massimo Ciampa, al PhotoSquare di Milano Malpensa dal 4 dicembre 2025 al 31 marzo 2026. Un percorso di fotografie zenitali in grande formato, realizzate tra Alpe di Siusi, Monte Bianco, Val di Fassa, Val Badia, Roccaraso, Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, in cui il manto nevoso si scompone in trame quasi astratte, segni di passaggi, ferite e riscritture del paesaggio, trasformando l’area aeroportuale in un osservatorio sospeso, dove il bianco diventa materia di riflessione sul nostro rapporto con la natura e con il tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, cercasi lavoratori: sono mille i posti disponibili
Verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Tirano si è aggiudicata i Giochi della Cultura
Milano-Cortina, Abodi in visita al quartiere fieristico di Rho
MILANO CORTINA | Roda: 'Brignone ha ripreso a sciare, a gennaio si capirà. Deve essere nelle condizioni di competere ad altissimo livello'. #ANSA Vai su X
Prosegue il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. A 60 giorni dall'Olimpiade parla lo slalomista di Bologna, fenomeno azzurro a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: «Il successo più bello? Quello ai Giochi di Albertville» L'intervista - facebook.com Vai su Facebook
