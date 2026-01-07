Spalletti a Sky | Abbraccio a David? Ho preso calci e scapaccioni Non si dica che non decido il rigorista

Durante un'intervista a Sky, Spalletti ha commentato con sincerità la sua esperienza con David, menzionando i momenti difficili e il suo ruolo nelle decisioni sui rigori. Ha sottolineato l'importanza di mantenere chiarezza e responsabilità nelle scelte della squadra, senza enfasi o sensazionalismi. Le sue parole riflettono un approccio diretto e equilibrato, evidenziando l'importanza del ruolo del tecnico nel guidare la squadra con trasparenza.

Le parole del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo Sassuolo Juve. SODDISFAZIONE – « Sì, c'è questa conferma della partita che avevamo giocato contro Lecce. Per quella che è stata la mole, per quella che è stata la forza di gestire la partita nel primo tempo, un 1-0 venuto fuori da un tiro deviato non è che confermi che abbiamo fatto grandi passi in avanti. Però poi, nel secondo tempo abbiamo continuato, hanno pressato bene nella loro costruzione, non gli hanno mai concesso la libertà ai calciatori del Sassuolo.

