Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce | La prossima volta il rigore tiratelo voi David è un rigorista aveva fatto la scelta giusta

Al termine di Juventus-Lecce, Luciano Spalletti ha commentato con rammarico la decisione di non affidare il rigore a David, definendola corretta. L’allenatore ha inoltre scherzato sulla possibilità che la prossima volta siano i giocatori stessi a calciare i rigori, sottolineando l’importanza di scelte chiare e condivise nel rispetto delle competenze dei rigoristi. La sua valutazione riflette l’attenzione ai dettagli e alla gestione delle situazioni di gioco.

É un Luciano Spalletti soddisfatto solo a metà quello che interviene ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Lecce. Il tecnico bianconero si sofferma principalmente sull’episodio chiave di questa partita, ovvero il rigore sbagliato da David. Queste le sue parole ai microfoni dell’emittente televisiva: “La prossima volta il rigore tiratelo voi. David è un rigorista, che li batte benissimo: aveva fatto la scelta giusta, ma non è riuscito ad alzarla quei 15-20 centimetri per superare la figura del portiere”. Spalletti dà consigli ai giocatori della Juventus nel corso della partita contro il Lecce Spalletti sul rigore: “Chi non l’ha tirato ha avuto timore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Spalletti a DAZN dopo Juventus-Lecce: “La prossima volta il rigore tiratelo voi. David è un rigorista, aveva fatto la scelta giusta” Leggi anche: Spalletti a Dazn: «Rigore David? È un rigorista, li calcia benissimo. Sto con lui e con chi glielo ha lasciato battere» Leggi anche: Juventus-Lecce 1-1, David sbaglia un rigore. Brusca frenata per Spalletti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Esulta la Juve: la gioia di Spalletti, Kalulu, Yildiz e Zhegrova Streaming | IT; La furia di Gasperini, le scelte di Spalletti e la domanda a Kostic prima di entrare: il BordoCam di DAZN su Juventus-Roma; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica; Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A. Spalletti infastidito in tv per la domanda sul rigore di David: "La prossima volta battetelo voi, allora" - Mastica amaro la Juventus di Luciano Spalletti, fermata dal Lecce di Eusebio Di Francesco all'Allianz Stadium di Torino, complice l'errore dal dischetto di Jonathan David nella seconda frazione di gio ... corrieredellosport.it

