Sorpresi a rubare un' auto | arrestati

Lo scorso 2 gennaio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato due cittadini stranieri, di 25 e 40 anni, accusati di tentato furto aggravato di un'auto. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare i soggetti prima che portassero a termine il reato, contribuendo alla sicurezza della zona e alla prevenzione di attività illecite.

