Sorpresi mentre tentano di rubare un furgone arrestati due giovani

Stavano cercando di rubare un furgone parcheggiato ma alla fine sono stati bloccati dai Carabinieri. I militari del Nucelo Radiomobile questa notte sono riusciti a fermare un 22enne e un 19enne, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, a Mili Marina. I due giovani sono stati notati durante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

