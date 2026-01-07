Sold out al Palazzo della Cultura per il concerto Vintage Christmas Swing&Jazz

Lo scorso sabato, il Palazzo della Cultura di Marcianise ha ospitato il concerto “Vintage Christmas Swing&Jazz”, attirando un pubblico numeroso e appassionato. L’evento ha offerto un’atmosfera natalizia accompagnata da musica di qualità, confermando l’interesse per questa proposta culturale. La serata si è conclusa con il tutto esaurito, sottolineando il successo di un appuntamento che unisce tradizione e intrattenimento musicale.

Atmosfera natalizia, musica di qualità e una sala gremita: è questo il bilancio del concerto "Vintage Christmas Swing&Jazz", che sabato scorso ha animato il Palazzo della Cultura, ex Monte dei Pegni, di Via Duomo a Marcianise. L'evento, inserito nel cartellone "Live Christmas 2025", è stato.

