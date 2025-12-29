Christmas is Swing il concerto ad Aiello del Sabato
Il 29 dicembre, al Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Aiello del Sabato, si terrà “Christmas is Swing”, un concerto dedicato alla musica natalizia in stile swing. L’evento fa parte di una giornata di iniziative organizzate nel territorio, offrendo un’occasione di intrattenimento e condivisione per la comunità locale. Un momento di musica e convivialità da non perdere in questa occasione.
Giornata ricca di appuntamenti oggi, 29 dicembre, al Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Aiello del Sabato. A partire dalle ore 18, spazio alla cultura con un convegno dedicato alla figura di Pietro Del Franco, illustre aiellese, seguito da una degustazione enogastronomica che valorizza i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: "Doppio specchio", ad Aiello del Sabato il secondo appuntamento della rassegna teatrale (R)Esitiamo
Leggi anche: Doni e Calore per un Natale di Solidarietà ad Aiello del Sabato
“Christmas is Swing”, il concerto ad Aiello del Sabato; Tovo Faraldi, concerto Christmas Jazz il 28 dicembre con il Gino Tonica Trio Swing; Christmas in Jazz, il Natale alla Casa del Jazz; Natale in Musica a Bari: “Blue Christmas: Let’s swing!” con Serena Grittani, Alberto Di Leone, Bruno Montrone e Giampaolo Laurentaci.
Tovo Faraldi, concerto “Christmas Jazz” il 28 dicembre con il Gino Tonica Trio Swing - 00, la chiesa di Sant’Antonio Abate di Tovo Faraldi, frazione di Villa Faraldi, ospiterà il concerto “Christmas Jazz”, proposto dal Gino Tonica Trio Swing. rivieratime.news
Natale a Forio con “Swinging Christmas” - Concerto di Natale “Swinging Christmas” a Forio: swing, jazz e voci classiche nella Basilica di Santa Maria di Loreto. ilgolfo24.it
Il Natale in Swing: “The Christmas Songs in Jazz” accende Palazzo delle Arti Beltrani - Sabato 27 dicembre il quarto concerto del “Christmas Party” porta a Trani la magia del Mino Lacirignola trio con Cristina Lacirignola, Andrea Gargiulo e Mino Lacirignola A Palazzo delle Arti Beltrani ... giornaledipuglia.com
Christmas in Jazz torna alla Casa del Jazz! Fino al 6 gennaio 2026 un viaggio tra swing, groove e grandi emozioni: dai giovani talenti alle big band, dal dixieland allo swing italiano. Natale, feste e jazz: il modo migliore per viverli è dal vivo Scopri tutti g - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.