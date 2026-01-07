Socotra italiani bloccati dall’escalation in Yemen | in arrivo il primo volo di rientro tensione ancora alta

Gli italiani rimasti sull’isola di Socotra stanno ricevendo assistenza mentre la situazione politica in Yemen rimane instabile. Dopo l’escalation dei recenti scontri armati, è in programma il primo volo di rientro, volto a garantire la sicurezza dei cittadini italiani presenti sull’isola. Le autorità continuano a monitorare la situazione, cercando di offrire supporto e soluzioni pratiche per il rimpatrio.

Proseguono le attività di assistenza ai cittadini italiani rimasti bloccati sull'isola yemenita di Socotra, dove la situazione resta complessa a causa dell'instabilità politica e dei recenti scontri armati. Un primo volo di rientro è atteso oggi a Geddacon a bordo 46 connazionali, mentre sull'isola si trovano ancora 59 turisti italiani che potranno fare ritorno in patria grazie ad altri voli già programmati nei prossimi giorni. A comunicarlo è stata la Farnesina, che segue costantemente l'evolversi della vicenda. «Grazie anche all'intervento della nostra Ambasciata a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, sono in corso contatti con le Autorità yemenite e la compagnia aerea responsabile della tratta per facilitare il transito dei turisti italiani», si legge nella nota ufficiale.

