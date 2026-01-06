Yemen turisti italiani bloccati a Socotra | domani il primo volo verso Gedda

Turisti italiani rimasti bloccati a Socotra avranno presto un'opportunità di ripartire. La compagnia aerea yemenita ha confermato un primo volo programmato per domani, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita. Questa iniziativa rappresenta il primo passo verso la riapertura dei collegamenti aerei e la risoluzione della situazione di blocco sull'isola di Socotra.

La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere lo stop dei voli nell'isola di Socotra. Lo rende noto la Farnesina. Sono oltre 80 gli italiani bloccati da giorni sull'isola dell'Oceano indiano appartenente allo Yemen. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Riad, competente per lo Stato della della Penisola arabica, continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo.

