Yemen partito il primo gruppo di turisti italiani rimasti bloccati a Socotra

È stato avviato il primo gruppo di turisti italiani rimasti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen. Le autorità italiane continuano a fornire assistenza e supporto per garantire la loro sicurezza e il rientro nel paese. La situazione viene monitorata costantemente, con l’obiettivo di agevolare la partenza e tutelare i cittadini coinvolti.

Proseguono le attività di assistenza ai cittadini italiani rimasti bloccati sull’isola yemenita di Socotra. Un primo volo di rientro è in arrivo oggi a Gedda con a bordo 46 italiani. Restano sull’isola ancora 59 turisti, che rientreranno con altri voli programmati nei prossimi giorni. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. «Grazie anche all’intervento della nostra Ambasciata a Riad, in stretto raccordo con la Farnesina, sono in corso contatti con le Autorità yemenite e la compagnia aerea responsabile della tratta per facilitare il transito dei turisti italiani», si legge nella nota. «Ai nostri connazionali – continua la comunicazione – verrà inoltre garantito un visto di transito di 4 giorni in Arabia Saudita per agevolare al massimo le procedure di rimpatrio». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Yemen, turisti italiani bloccati a Socotra: domani il primo volo verso Gedda Leggi anche: Yemen, anche turisti italiani bloccati a Socotra La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. YEMEN: PARTITO PRIMO GRUPPO ITALIANI BLOCCATI A SOCOTRA - Proseguono le attività di assistenza ai connazionali rimasti bloccati sull'isola yemenita di Socotra. 9colonne.it Yemen, italiani bloccati a Socotra verso il rientro: Farnesina conferma la riapertura dei collegamenti aerei - La riapertura dell’aeroporto di Aden fa tirare un sospiro di sollievo ai turisti italiani bloccati a Socotra, in Yemen. virgilio.it

Il governo dello Yemen ha avviato un’operazione per riprendere le postazioni occupate dal gruppo separatista STC - Il governo dello Yemen ha avviato un’operazione con il sostegno dell’Arabia Saudita per riprendere le postazioni e le strutture militari nei territori che a inizio dicembre gli erano stati sottratti ... ilpost.it

Sono 86 i turisti italiani che sono rimasti bloccati sull’isola di Socotra, in Yemen, dopo la sospensione dei voli da e per il Paese dovuta agli scontri interni https://shorturl.at/FPkmL - facebook.com facebook

