SMS dall’ASL con numeri 899 | la nuova truffa che svuota il credito telefonico in pochi minuti

Recentemente si diffonde una truffa tramite SMS che sembra provenire dall’ASL, con numeri 899. Il messaggio comunica un’urgenza sanitaria e invita a chiamare un numero immediatamente. Questa truffa mira a svuotare il credito telefonico in pochi minuti. È importante riconoscere questi segnali e ignorare messaggi sospetti per proteggere i propri dati e il credito telefonico.

Un SMS che sembra provenire dall’ASL, un’urgenza sanitaria da risolvere, un numero da chiamare immediatamente. Se negli ultimi giorni hai ricevuto un messaggio di questo tipo, fermati un attimo prima di fare qualsiasi cosa: potresti essere finito nel mirino di una truffa sofisticata che sta mietendo vittime in tutta Italia, con particolare intensità in Puglia. L’allerta è stata lanciata dalla Regione Puglia e dall’ASL di Bari, che hanno documentato un’ondata di tentativi di raggiro telematico attraverso una tecnica nota come smishing, la variante via SMS del phishing. I cybercriminali stanno sfruttando l’autorevolezza del servizio sanitario nazionale per ingannare cittadini ignari, con l’obiettivo di sottrarre dati personali, informazioni sensibili e denaro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - SMS dall’ASL con numeri 899: la nuova truffa che svuota il credito telefonico in pochi minuti Leggi anche: Falsi messaggi per Sms, l’Asl Tse invita all’attenzione su possibili numeri truffa Leggi anche: Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito l’899 per la visita”. Ma è una truffa ‘mangia credito’ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sms truffa e numeri 899. I consigli per non caderne vittima da Federconsumatori ed Adusbef - Se avete ricevuto o ricevere sul vostro cellulare un messaggio come questo “LaTuaSegreteria. hwupgrade.it 'Non rispondere a numeri che iniziano 899 spacciandosi per Cup' - L'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche "informa la cittadinanza che stanno circolando Sms e chiamate da numeri che iniziano per 899, spacciandosi per il servizio Cup. ansa.it - Tutti i numeri dei Carabinieri - Nel 2025 registrati dall’Arma più di 600 furti in abitazione. Droga: sequestrati 1,5 chili di cocaina #sicurezza #Carabinieri #lavocedirovigo - facebook.com facebook Esplosione Crans-Montana, attivati numeri di emergenza: si può chiamare anche dall'Italia x.com

