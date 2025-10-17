Falsi messaggi per Sms l’Asl Tse invita all’attenzione su possibili numeri truffa

L'Azienda Usl Toscana sud est informa che è stata segnalata la ricezione sui cellulari di un messaggio Sms in cui, a nome di fantomatici “uffici Cuup”, si invita a chiamare un determinato numero di telefono. Tale recapito telefonico non appartiene all'Azienda Usl Toscana sud est e potrebbe invece. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

