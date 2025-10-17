Attenti al finto messaggio Cup | Chiami subito l’899 per la visita Ma è una truffa ‘mangia credito’

Perugia, 17 ottobre 2025 – Da qualche mese gira una truffa telefonica subdola: un sms o messaggio che invita a richiamare un numero con prefisso 899 come se fosse il Cup (Centro Unico Prenotazioni) della sanità regionale. La promessa è di “importanti comunicazioni”; la realtà è che si tratta di un numero a tariffa speciale, che consuma il credito del vostro cellulare. In Umbria, cittadini e utenti segnalano anche in questi giorni la comparsa di queste notifiche sospette. Le autorità sanitarie locali hanno già diramato avvisi che i messaggi non provengono da Usl o Enti sanitari regionali: non chiamate quel numero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito l’899 per la visita”. Ma è una truffa ‘mangia credito’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Manocalzati, tentativo di truffa con la tecnica del finto incidente: ragazza non ci casca, chiama i carabinieri e riesce anche a fotografare l'auto in fuga. ? Se qualcuno tenta di truffare anche voi con quest'auto state molto attenti Ricevo e pubblico "Ciao Enzo - facebook.com Vai su Facebook

Attenti al finto messaggio Cup: “Chiami subito l’899 per la visita”. Ma è una truffa ‘mangia credito’ - Perugia, 17 ottobre 2025 – Da qualche mese gira una truffa telefonica subdola: un sms o messaggio che invita a richiamare un numero con prefisso 899 come se fosse il Cup (Centro Unico Prenotazioni) ... Segnala lanazione.it

Attenti al finto sms della banca: è così che vi svuotano il conto corrente - L’ allarme è stato dato a più riprese e anche i rinfreschi di memoria non sono mancati. Come scrive lasicilia.it