Skeleton Bagnis conquista il secondo posto a StMoritz | Finalmente il top della condizione

Bagnis si distingue nella prima tappa della Coppa del Mondo di Skeleton a St. Moritz, conquistando un ottimo secondo posto. L’atleta evidenzia un miglioramento nella condizione fisica, confermando la crescita e l’impegno nel circuito internazionale. La gara si è svolta in un contesto di elevata competizione, segnando un passo importante nel percorso sportivo del concorrente.
St. Moritz – Arriva uno splendido secondo posto nella giornata d’apertura della Coppa del Mondo di Skeleton a St. Moritz. Amedeo Bagnis riprende il suo feeling personale nella penultima tappa del circuito iridato e nella gara di recupero, di quella della scorsa settimana per meteo avverso, sale sul podio con una super prova. L’Azzurro si conferma tra i migliori atleti al mondo nel budello di gara, nell’Engandina. “La stagione olimpica, complice l’infortunio che l’ha preceduta, è iniziata in salita ma finalmente ho raggiunto il top della condizione. Tornare sul podio di Coppa del Mondo qui a St. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
