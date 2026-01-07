Siracusa non risponde ai familiari che rintracciano l’auto grazie al satellitare e trovano un corpo carbonizzato

A Siracusa, un’auto in contrada San Demetrio, tra Solarino e Carlentini, è stata trovata completamente carbonizzata con un corpo all’interno. Nonostante i tentativi dei familiari di rintracciare il veicolo tramite il sistema satellitare, non hanno avuto esito. La scoperta è avvenuta in una zona di campagna, sollevando interrogativi sulle circostanze del decesso.

Il ritrovamento in contrada San Demetrio. Il corpo senza vita e completamente carbonizzato di un uomo è stato scoperto all'interno di un'auto in contrada San Demetrio, in una zona di campagna tra Solarino e Carlentini, nel Siracusano. Manca ancora una conferma ufficiale sull'identità, ma il forte sospetto è che si tratti di Salvatore Privitera, 35 anni, originario di Catania, di cui si erano perse le tracce da circa un giorno. L'auto individuata grazie al localizzatore satellitare. A far scattare l'allarme sono stati i familiari del 35enne, preoccupati perché non riuscivano più a contattarlo al telefono.

