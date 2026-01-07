Non risponde alle telefonate i familiari rintracciano l' auto | dentro c' è un corpo carbonizzato

Un'auto incendiata è stata scoperta in contrada San Demetrio, tra Solarino e Carlentini, in provincia di Siracusa. All’interno si trovava un corpo carbonizzato, che ha attirato l’attenzione delle autorità. La vittima non risponde alle chiamate e i familiari stanno cercando di rintracciarla. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio e identificare il defunto.

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto dentro un'auto in contrada San Demetrio, tra Solarino e Carlentini, in provincia di Siracusa. Ancora manca la conferma ufficiale, ma il terribile sospetto è che si tratti di Salvatore Privitera, il ragazzo catanese di 35 anni di cui si erano.

