LIVE Las Palmas-Perugia Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una vittoria netta in Spagna

Benvenuti alla diretta della partita tra Las Palmas e Perugia, valida per la seconda giornata della Champions League di volley 2025-2026. La sfida si svolge in Spagna e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti fondamentali nel girone C. Seguite con noi l’andamento del match, aggiornamenti in tempo reale e analisi degli eventi principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di Champions League di Volley 2025-2026 che vede di fronte Guaguas Las Palmas e PERUGIA, match valido per la seconda giornata del girone C della manifestazione continentale. Serve una vittoria all'equipaggio italiano lontano dal PalaEvangelisti per archiviare la pratica qualificazione più in fretta possibile. L'ideale sarebbe imporsi per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi il doppio scontro diretto per il primo posto contro Berlino Volley. Oggi per i ragazzi di coach Lorenzetti ci sono però da domare i campioni di Spagna di Las Palmas in 3 o 4 parziali per issarsi comunque in testa al raggruppamento.

Champions League: Perugia a Las Palmas per la 2a giornata - 30 vanno a sfidare il team spagnolo che è uno dei più titolati club del proprio paese che ha in bacheca 7 Superligas, 7 Copas del Rey e 2 Supercopas de España ... tuttosport.com

Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. VK Lvi PRAHA | CEV Champions League Volley 2026

Doppia seduta oggi per i BlockDevils a Las Palmas. Domani sfida inedita contro i padroni di casa del Guaguas per seconda giornata di Champions League. sirsafetyperugia.it/new/allenament… #BlockDevils x.com

Doppia seduta oggi per i BlockDevils a Las Palmas. Domani sfida inedita contro i padroni di casa del Guaguas per seconda giornata di Champions League. https://www.sirsafetyperugia.it/new/allenamenti-a-las-palmas-per-i-block-devils-domani-sfida-i - facebook.com facebook

