Ciclismo Simon Yates si ritira a 33 anni | l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo al Giro

Simon Yates, ciclista britannico della Visma-Lee’s Bike, ha annunciato il suo ritiro a 33 anni, pochi mesi dopo aver conquistato la vittoria al Giro d’Italia. La decisione rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, segnando la fine di un percorso professionale avviato con risultati importanti nel mondo del ciclismo.

Clamoroso, Simon Yates si ritira a 33 anni: "Ci ho pensato per tanto tempo". La sua lettera d'addio al ciclismo - Una notizia che giunge molto a sorpresa, visto che nell'ultimo anno come professionista, Simon ha ottenuto diversi risultati eccezionali. eurosport.it

