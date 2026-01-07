Ciclismo Simon Yates si ritira a 33 anni | l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo al Giro
Simon Yates, ciclista britannico della Visma-Lee’s Bike, ha annunciato il suo ritiro a 33 anni, pochi mesi dopo aver conquistato la vittoria al Giro d’Italia. La decisione rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, segnando la fine di un percorso professionale avviato con risultati importanti nel mondo del ciclismo.
