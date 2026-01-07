Ciclismo Simon Yates si ritira a 33 anni | l’annuncio a sorpresa dopo il trionfo al Giro

Simon Yates, ciclista britannico della Visma-Lee’s Bike, ha annunciato il suo ritiro a 33 anni, pochi mesi dopo aver conquistato la vittoria al Giro d’Italia. La decisione rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, segnando la fine di un percorso professionale avviato con risultati importanti nel mondo del ciclismo.

Il britannico della Visma-Lease a Bike lascia il ciclismo professionistico a soli 33 anni. Solo pochi mesi fa festeggiava la vittoria al Giro d’Italia a Roma. Simon Yates dice addio al ciclismo professionistico. Il corridore britannico, 33 anni, ha annunciato a sorpresa il proprio ritiro dalle competizioni attraverso un messaggio pubblicato sui social, cogliendo di . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

