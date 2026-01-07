Il campione in carica del Giro d’Italia Simon Yates annuncia il ritiro

Il ciclista britannico Simon Yates, attuale campione in carica del Giro d’Italia, ha annunciato il suo ritiro dall’attività professionistica. A 33 anni, Yates, membro del Team Visma-Lease a Bike, ha deciso di concludere la sua carriera, lasciando un'impronta significativa nel mondo del ciclismo. La sua scelta segna un momento importante per il panorama sportivo e per i suoi sostenitori.

Fulmine a ciel sereno nel mondo del ciclismo. Simon Yates, 33enne atleta del Team Visma-Lease a Bike, ha deciso di ritirarsi. Il campione in carica del Giro d’Italia ha spiegato: «Ci ho pensato a lungo, non è stata una scelta presa alla leggera. Il ciclismo fa parte della mia vita da sempre». Nella scorsa stagione il ciclista ha vinto anche una tappa del Tour de France. In carriera il britannico vanta anche la vittoria della Vuelta Espana nel 2018. Il messaggio di Yates: «Grazie per non aver dubitato». Sulla pagina del Team Visma è stato pubblicato il messaggio integrale di Yates. Ha scritto: «Cari tutti, ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

