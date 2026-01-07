Si allontana ripetutamente dalla Comunità e spesso viene trovato in possesso di armi | 18enne finisce in carcere

Un giovane straniero di 18 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità di Bedonia, è stato arrestato nuovamente. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’individuo si allontanava frequentemente dalla comunità e veniva spesso trovato in possesso di armi. L’episodio ha portato all’applicazione di un nuovo provvedimento restrittivo, confermando le preoccupazioni sulle sue frequentazioni e comportamenti.

I carabinieri della Stazione di Bedonia hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di un 18enne straniero, precedentemente sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità della zona. La decisione, emessa dal magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

