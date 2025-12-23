Dalla comunità finisce in carcere

Una persona che aveva trovato stabilità in una comunità ha violato le prescrizioni imposte e, dopo aver commesso diversi reati, è stata nuovamente arrestata e reclusa. Questo episodio evidenzia le difficoltà nel mantenere un percorso di reinserimento e le conseguenze di eventuali infrazioni alle regole stabilite.

Ha violato le prescrizioni cui era stato sottoposto e dalla comunità in cui si trovava dopo avere commesso diversi reati, è finito di nuovo in carcere. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Sogliano al Rubicone, hanno eseguito, a carico di un 29enne un'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della detenzione in carcere, emessa dall'Ufficio di sorveglianza di Pescara. Il giovane, nel mese di luglio 2025 era statao arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Chieti dopo che era stato condannato per reati di evasione, maltrattamenti in famiglia, rapina e violazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, commessi in provincia di Pescara.

