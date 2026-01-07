Shock in Italia trovati due scheletri in una grotta a Roma | il dettaglio che aveva fatto pensare a Emanuela Orlandi

Nel maggio 2025, a Roma Sud, nella zona della Cecchignola, sono stati trovati due scheletri all’interno di una grotta. Il ritrovamento ha suscitato grande attenzione, anche a causa di un dettaglio che aveva fatto pensare alla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’evento ha aperto un nuovo capitolo nelle indagini, attirando l’interesse di media e forze dell’ordine.

Era il mese di maggio del 2025 quando due scheletri furono rinvenuti quasi per caso all’interno di una grotta nella zona della Cecchignola, a Roma Sud. A scoprirli furono due speleologi, che si erano calati nel cunicolo durante un’esplorazione. In un primo momento si ipotizzò che la morte risalisse a circa trent’anni prima, un dettaglio che fece subito riaffiorare una delle ferite più dolorose della Capitale: il possibile collegamento con Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due ragazze scomparse all’inizio degli anni Ottanta. L’idea che quei resti potessero appartenere a loro accese immediatamente l’attenzione mediatica e alimentò nuove speranze e timori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

