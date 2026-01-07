Ritrovamento choc a Roma due scheletri in una grotta | Non è Emanuela Orlandi

A Roma, nella grotta della Cecchignola, sono stati ritrovati due scheletri, suscitando grande interesse e interrogativi. Il ritrovamento, che in passato sembrava un episodio isolato, ora si distingue per la sua vicinanza nel tempo, aprendo nuove possibilità di approfondimento sulla vicenda. La scoperta coinvolge anche la richiesta di chiarimenti sulla identità delle salme e il loro possibile collegamento con eventi recenti.

Il ritrovamento dei due scheletri nella grotta della Cecchignola, a Roma Sud, smette di essere un mistero relegato a un passato remoto e assume contorni molto più vicini nel tempo. Quella che inizialmente era stata letta come una vicenda risalente a decenni fa viene ora riscritta dagli accertamenti della procura di Roma, che collocano la morte delle due persone non a trent’anni fa ma nel 2020, appena cinque anni prima della scoperta. Un cambio di prospettiva che pesa come un macigno sull’inchiesta e ne modifica radicalmente la portata, trasformando il caso in una storia ancora calda, potenzialmente ricostruibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Emanuela Orlandi, 42 anni dopo una svolta-choc: il ruolo di Laura Casagrande

Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pistola alla gola, sequestrati ristoratrice, figlio e nipote: rapina choc vicino Roma. «Avevano i passamontagna»; Dramma a Bolsena | Giovane trovato morto: Cosa nasconde il lago?; Castiglione Olona, coniugi trovati morti in casa: “Comunità sotto choc”. Attesa per l’autopsia; Bottigliate e colpi di posacenere. Centro di Ancona choc con i maranza padroni.

È tornata regolare la circolazione sull’alta velocità tra Roma e Firenze dopo i ritardi dovuti al ritrovamento di un cadavere sui binari - Intorno alle 14:30 la circolazione sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze è tornata regolare dopo diverse ore in cui si sono accumulati ritardi e problemi per via del ritrovamento ... ilpost.it

- ’ É un ritrovamento choc quello avvenuto oggi a Campi Bisenzio. In via Nievo a Sant’Angelo a Lecore la Polizia Municipale ha infatti rinvenuto un cadavere dentro una cassapanca. Notizia in aggiornamento - facebook.com facebook