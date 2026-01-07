Risolto il mistero degli scheletri ritrovati in una grotta a Cecchignola | Quelle ossa non possono essere di Emanuela Orlandi

Recenti analisi hanno chiarito l’origine dei resti ossei trovati a Cecchignola, Roma Sud, sei anni fa. Le ossa non sono associate alla scomparsa di Emanuela Orlandi, come inizialmente ipotizzato. Questo ritrovamento contribuisce a fare chiarezza su un caso che aveva suscitato molte speculazioni, offrendo nuove informazioni basate su studi scientifici e analisi approfondite.

Risalgono soltanto a sei anni fa i resti ossei ritrovati a Cecchignola, in una grotta nella zona di Roma Sud. Non appartengono quindi a Emanuela Orlandi (fonte: La Stampa). Due gli scheletri ritrovati a Cecchignola a ma nessuno di questi appartiene alla cittadina vaticana misteriosamente scomparsa nel cuore di Roma il 22 giugno del 1983. “ Tutte le volte che a Roma si scava o vengono ritrovate delle ossa, si pensa a Emanuela”: ha dichiarato in più occasioni il fratello dell’allora 15enne scomparsa, Pietro Orlandi. Soltanto un mese fa si era ipotizzato potesse esserci il suo corpo nella botola ritrovata sotto la Casa del Jazz a Roma dove sono ancora in corso degli scavi anche se per ora i lavori sono interrotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Risolto il mistero degli scheletri ritrovati in una grotta a Cecchignola: “Quelle ossa non possono essere di Emanuela Orlandi” Leggi anche: Ritrovamento choc a Roma, due scheletri in una grotta: “Non è Emanuela Orlandi” Leggi anche: Scomparsa di Emanuela Orlandi, De Priamo: “Con gli strumenti di oggi il caso sarebbe stato risolto” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Risolto il mistero delle ossa ritrovate nel sottotetto del Duomo - Quando gli operai le hanno trovate, un femore, una tibia, un paio di costole e altri frammenti, è scattato l’allarme. ilsecoloxix.it Ritrovato domenica: svolti accertamenti e risolto il mistero della scarpa - facebook.com facebook CorSera: "Nkunku, mistero risolto con due gol al Verona" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.