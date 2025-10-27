Ordigno bellico rinvenuto a Castelforte | scuole chiuse L' ordinanza del sindaco

Latinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ordigno bellico ritrovato nel territorio di Castelforte ha fatto scattare un piano di emergenza e sicurezza. Lo ha annunciato il sindaco Angelo Felice Pompeo, che ha emesso, nel pomeriggio di oggi, una specifica ordinanza. Come si legge nell'ordinanza sindacale, la bomba, risalente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

