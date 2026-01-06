Maltempo in Friuli Venezia Giulia scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio In arrivo l’ordinanza per neve e bora

Il maltempo previsto per mercoledì 7 gennaio 2026 ha portato alla decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado a Trieste e Muggia. La presenza di neve e forti raffiche di bora rendono necessaria questa misura precauzionale. È attesa l’ordinanza ufficiale che ufficializza la sospensione delle attività scolastiche in queste località, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale docente.

Domani, mercoledì 7 gennaio 2026, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Trieste e Muggia a causa di neve e forte bora. I sindaci hanno disposto lo stop alle lezioni per garantire la sicurezza, mentre sul territorio si registrano temperature gelide e raffiche di vento fino a 91 kmh. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Maltempo in Emilia-Romagna, piena dei fiumi Secchia, Panaro e Reno. Bora in Friuli Venezia Giulia Leggi anche: Maltempo, emergenza regionale in Friuli-Venezia Giulia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meteo Friuli Venezia Giulia, Osmer: “Epifania di Bora forte e neve a Trieste”; Settimana di gelo e bora in Friuli Venezia Giulia, le previsioni per l’Epifania: possibile neve fino al mare; Meteo FRIULI VENEZIA GIULIA Video: previsioni aggiornate; Bora gelida e neve a Trieste, Epifania nel caos: temperature a picco e rischio ghiaccio. Meteo: freddo e maltempo, in arrivo neve a bassa quota. Le previsioni dal 5 gennaio - Oggi previsto cielo in gran parte nuvoloso, tempo che caratterizzerà l'intera giornata, con temperature tra 0° e 6°. meteo.it

