Scomparso Menegon paladino della lotta contro gli autovelox

È scomparso Menegon, noto sostenitore della battaglia contro gli autovelox. Inizialmente, i familiari avevano solo una lieve preoccupazione, ma con il passare delle ore la loro apprensione è cresciuta, trasformandosi in autentica paura. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra amici e comunità, che sperano in un suo rapido ritrovamento.

Inizialmente quella dei familiari era una flebile preoccupazione, ma col trascorrere delle ore si è trasformata in paura. È dal 2 gennaio scorso che si sono perse le tracce di Antonio Menegon, ingegnere 78enne conosciuto come il "paladino della lotta agli autovelox". E ora, dopo la denuncia di scomparsa, sono partite le ricerche. A lanciare l'allarme era stato lo scorso fine settimana l'amico e collega Antonio Tognoni, responsabile del Centro Consumatori Italia di Rossano Veneto che l'aveva cercato per una consulenza. Ma il telefono ha continuato a squillare a vuoto. Fuori allo studio del professionista a Rosà, in provincia di Vicenza, ci sono ancora la sua auto e il suo furgone.

