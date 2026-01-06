E’ scomparso nel nulla Antonio Menegon l’ingegnere paladino della lotta contro gli autovelox

Antonio Menegon, 78 anni, ingegnere e sostenitore della lotta contro gli autovelox irregolari, è scomparso nel nulla da alcuni giorni. La sua assenza ha generato preoccupazione nelle comunità di Tezze sul Brenta e Rosà, dove era conosciuto per il suo impegno civile. Le autorità stanno attualmente cercando di rintracciarlo, mentre familiari e amici sperano in un suo ritorno sicuro.

Ore di angoscia nelle comunità di Tezze sul Brenta e Rosà dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa più niente da alcuni giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà. Ed è proprio qui, nel suo ufficio, che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno trovato le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il telefono cellulare e, all'esterno dello stabile, il furgone e l'auto dell'ingegnere.

Colleghi e familiari lo cercano ma lui non risponde, scomparso il “paladino anti autovelox” Antonio Menegon - È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il “paladino anti autovelox”. fanpage.it

Antonio Menegon, il giallo del perito no-velox scomparso nel Vicentino: in un video sale su un furgone - Tezze sul Brenta, irreperibile da giorni il consulente della procura che ha contribuito ai sequestri dei rilevatori. corrieredelveneto.corriere.it

