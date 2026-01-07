Ansia per Menegon scomparso il paladino della lotta contro gli autovelox

È scomparso Menegon, noto sostenitore della battaglia contro gli autovelox. Inizialmente, i familiari avevano solo una leggera preoccupazione, ma con il passare delle ore la situazione si è fatta più grave. La sua assenza ha generato apprensione e incertezza tra chi lo conosceva e lo stimava. Le autorità sono state allertate e si stanno attivando per rintracciarlo.

Inizialmente quella dei familiari era una flebile preoccupazione, ma col trascorrere delle ore si è trasformata in paura. È dal 2 gennaio scorso che si sono perse le tracce di Antonio Menegon, ingegnere 78enne conosciuto come il "paladino della lotta agli autovelox". E ora, dopo la denuncia di scomparsa, sono partite le ricerche. A lanciare l'allarme era stato lo scorso fine settimana l'amico e collega Antonio Tognoni, responsabile del Centro Consumatori Italia di Rossano Veneto che l'aveva cercato per una consulenza. Ma il telefono ha continuato a squillare a vuoto. Fuori allo studio del professionista a Rosà, in provincia di Vicenza, ci sono ancora la sua auto e il suo furgone.

Antonio Menegon, l'ingegnere 78enne di di Tezze sul Brenta (Vicenza) e con studio a Rosà, è scomparso da ormai tre giorni.

È scomparso nel nulla Antonio Menegon, 78 anni, noto come il "paladino anti autovelox".

