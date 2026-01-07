scompare per un giorno poi la tragica scoperta lo hanno trovato morto nel canale

Un cittadino indiano scomparso mercoledì 7 gennaio è stato trovato morto nel canale, concludendo tragicamente le ricerche avviate nel primo pomeriggio. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e del decesso.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un cittadino indiano la cui scomparsa è stata segnalata nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio. L’uomo, un 35enne residente a Jalandhar (India) e impiegato stagionale presso una struttura ricettiva dell’Alto Garda, è stato trovato morto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

