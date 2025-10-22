C’è una svolta importante nel caso del 27enne peruviano trovato morto lo scorso 9 ottobre in via De Amicis 27, ad Alessandria. I Carabinieri e la Procura della Repubblica hanno confermato che si tratta di omicidio: lo ha stabilito l’esame autoptico condotto nelle scorse ore. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, “ gli elementi raccolti dai Carabinieri della Sezione Scientifica sul luogo del rinvenimento, insieme alle prime osservazioni del medico legale e del Pubblico Ministero, sono stati confermati dagli esiti dell’autopsia: la morte è avvenuta per azione violenta ”. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’evento, ma gli inquirenti stanno svolgendo indagini a tutto campo per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo hanno ucciso così”. Orrore in Italia: trovato morto in strada, poi l’agghiacciante scoperta