Lo hanno ucciso così Orrore in Italia | trovato morto in strada poi l’agghiacciante scoperta
C’è una svolta importante nel caso del 27enne peruviano trovato morto lo scorso 9 ottobre in via De Amicis 27, ad Alessandria. I Carabinieri e la Procura della Repubblica hanno confermato che si tratta di omicidio: lo ha stabilito l’esame autoptico condotto nelle scorse ore. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, “ gli elementi raccolti dai Carabinieri della Sezione Scientifica sul luogo del rinvenimento, insieme alle prime osservazioni del medico legale e del Pubblico Ministero, sono stati confermati dagli esiti dell’autopsia: la morte è avvenuta per azione violenta ”. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’evento, ma gli inquirenti stanno svolgendo indagini a tutto campo per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
