Trovato morto nel suo negozio La tragica fine di Angelo poi la notizia ancora più terribile

A Giugliano, in provincia di Napoli, nella serata del 25 novembre, la scoperta del corpo senza vita di un barbiere molto conosciuto ha improvvisamente spezzato la routine del quartiere. La serranda abbassata del suo negozio aveva insospettito alcuni residenti, che non erano abituati a vederlo assentarsi senza avvisare nessuno. È stato proprio questo silenzio insolito a spingere qualcuno a dare l’allarme, aprendo la strada a una vicenda che ha rapidamente scosso l’intera comunità. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, all’interno dell’attività di San Pio X, ogni tentativo di intervento si è purtroppo rivelato inutile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

