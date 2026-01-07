Schlein come Befana per sindaco di Trieste sindaca di Firenze | Gesto che abbassa livello dibattito pubblico

Recentemente, un commento di Roberto Dipiazza rivolto a Elly Schlein ha suscitato discussioni nel panorama politico italiano. La sua frase, che ha paragonato Schlein a una Befana per il ruolo di sindaco di Trieste e Firenze, ha sollevato critiche e riflessioni sul tono e sul livello del dibattito pubblico. Questo episodio mette in luce come le parole dei rappresentanti istituzionali possano influenzare il clima politico e sociale del paese.

FIRENZE – E’ bufera dopo il post pubblicato da Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, rivolto a Elly Schlein. Post in cui Dipiazza, Forza Italia, nel giorno dell’Epifania veste da Befana la segretaria nazionale Pd s crivendo “Tanti auguri Befana”. Post Fb sindaco Roberto Dipiazza Un post sessista che ha un precedente in Toscana con un altro sindaco sempre nei confronti di Elly Schlein. Circa tre anni fa, a ridosso delle primarie che elessero Schlein segretaria Pd, Antonfrancesco Vivarelli Colonna postò Schlein accostata a foto di cavalli e dromedari, aggiungendo: “Ma per 2 euro chi volevate, Belen?”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista» Leggi anche: Schlein vestita da Befana su Fb, è bufera sul sindaco di Trieste La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Trieste, il sindaco Dipiazza posta una Befana con il volto di Schlein. Il Pd: sessista; “Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste posta un fotomontaggio di Elly Schlein; “Befana”: sindaco di Trieste insulta Schlein. Pd: “Gesto grave”. Piccolotti (Avs): “Bullismo”; Foto di Schlein come la Befana, bufera sul sindaco di Trieste. “Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste prende di mira Schlein, scoppia la polemica - Il fotomontaggio di Schlein in versione Befana scatena indignazione: il Pd denuncia body shaming e sessismo, mentre la politica italiana si interroga sul confine tra satira e offesa. notizie.it

