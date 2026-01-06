Schlein vestita da Befana su Fb è bufera sul sindaco di Trieste
Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato su Facebook un post in cui ritrae Elly Schlein vestita da Befana, accompagnata dalla didascalia
AGI - Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa. E' il post che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, alla guida di una coalizione di centrodestra, pubblica su Facebook con una didascalia che rende ancora più esplicito il messaggio: "Tanti auguri, Befana". Un post che scatena la reazione dei dem a difesa della segretaria: "E' davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza", dicono in una nota congiunta i capogruppo di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capodelegazione a Bruxelles, Nicola Zingaretti. "Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd". 🔗 Leggi su Agi.it
