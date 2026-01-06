Epifania il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana Il Pd | Gesto sessista

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha condiviso su Facebook un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana, accompagnato da un messaggio di auguri. La scelta ha suscitato reazioni, con il Pd che ha commentato il gesto come sessista. L'episodio riaccende il dibattito sulla rappresentazione pubblica delle figure politiche e sul rispetto nei confronti delle donne in ambito politico.

Un messaggio di auguri e un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana è stato pubblicato dal sindaco forzista di Trieste, Roberto Dipiazza, su Facebook. Un «Tanti auguri» nel giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, che non è affatto passato inosservato. La segretaria del Partito democratico del capoluogo friuliano, Caterina Conti, ha condannato il gesto, definendolo – sempre sui social – una «mancanza di rispetto». Per Conti non si tratta infatti di «satira» o «ironia», ma di «un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Svolta fondamentale” Accordo Pd-Fdi, Elly Schlein pubblica la foto con Giorgia Meloni Leggi anche: Elly Schlein in cerca di talenti: da Paolo Romano ai nuovi volti Pd, cosa faranno da "grandi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elly Schlein come la Befana in un post del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, sui social scoppia la polemica - "Tanti auguri Befana", scrive il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza con tanto di fotomontaggio di Elly Schlein. virgilio.it

Mentana contro Dipiazza: “come può un sindaco permettersi un post del genere” - Un post pubblicato su Facebook dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza in occasione dell’Epifania ha acceso una polemica che ha rapidamente superato i confini cittadini. triestecafe.it

Trieste, polemica social: il sindaco Dipiazza trasforma Elly Schlein in Befana - Il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Schlein come Befana: il Pd Fvg parla di gesto sessista e indegno. nordest24.it

epifania sui social: al post di Dipiazza con un fotomontaggio di Elly Schlein arriva anche il commento dell’ex sindaco Cosolini Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook

