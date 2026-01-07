L’incidente di Crans-Montana è stato causato da gravi negligenze e violazioni delle norme di sicurezza. La scala dimezzata, l’assenza di un sistema antincendio e l’uscita di sicurezza chiusa hanno contribuito alla tragedia, che ha causato 40 morti e oltre 120 feriti. Questo evento evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie simili.

La strage di Crans-Montana – 40 morti e oltre 120 feriti di cui moltissimi in condizioni gravissime – non è stata il frutto di un solo errore, né di una fatalità imprevedibile. È il risultato di una catena di negligenze, violazioni e controlli mancati che, incastrandosi una nell’altra, hanno trasformato una notte di festa in una trappola mortale per decine di ragazzi. Punto dopo punto, emergono responsabilità gravi che la magistratura svizzera ora è chiamata a chiarire. A partire dall’incredibile riduzione della scala del bar Le Costellation che ha trasformato la fuga dei ragazzi in una corsa quasi senza speranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scala dimezzata, sistema antincendio assente, uscita di sicurezza chiusa. Le negligenze e le violazioni che hanno causato la strage di Crans

Leggi anche: Strage Crans-Montana, l’esperto antincendio: “Quel locale non doveva avere una sola uscita di sicurezza”

Leggi anche: Crans-Montana, l’impianto antincendio, la scala ridotta, le uscite di sicurezza: cosa c’è nell’inchiesta per incendio e omicidio colposi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Che la sicurezza non fosse la prima preoccupazione dei proprietari lo avevamo intuito, ma che avessero dimezzato la scala per avere più tavoli era impensabile. Il denaro si antepone perfino alla sicurezza. Questa gente è senza coscienza. Merita solo l'ergast x.com

DICEMBRE 2025, IL PIÙ MITE A SCALA SECOLARE IN VALPADANA, CHIUDE UN ANNO NUOVAMENTE TRA I PIÙ CALDI Siamo alle ultime ore del 2025, e possiamo ormai tracciare un primo e rapido bilancio di come è andato l'anno quanto a temperature - facebook.com facebook