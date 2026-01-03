Crans-Montana l’impianto antincendio la scala ridotta le uscite di sicurezza | cosa c’è nell’inchiesta per incendio e omicidio colposi

L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana si concentra sulle cause dell'incidente, sull'impianto antincendio, sulla scala ridotta e sulle uscite di sicurezza. Si indaga su chi abbia innescato il fuoco e su eventuali responsabilità nella rapida diffusione delle fiamme. L'obiettivo è verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate e se eventuali negligenze abbiano contribuito alla tragedia.

Chi ha innescato l’incendio e che cosa ne ha favorito una propagazione così rapida e devastante. E soprattutto, se tutte le norme di sicurezza erano rispettate. È attorno a queste domande che ruota l’ inchiesta aperta dalla Procura federale del Vallese sul rogo che, nella notte di Capodanno, ha trasformato il lounge bar Le Costellation di Crans-Montana in una trappola mortale per decine di giovani. 40 morti e 119 feriti, molti dei quali giovanissimi. È questo al momento il bilancio ufficiale. E mentre ancora si cercano i dispersi e si cerca di dare un nome alle persone non identificate, la Procura ha cominciato a indagare sull’origine delle fiamme e sulle condizioni che hanno permesso loro di correre senza ostacoli. 🔗 Leggi su Open.online

