Tragedia in uno stabilimento sulla via Tiburtina. Roma, 17 ottobre 2025. Grave incidente sul lavoro in uno stabilimento di una ditta di elettronica situato in via Tiburtina, all'altezza del chilometro 13,700. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, un operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un macchinario, mentre un secondo lavoratore è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravi. Indagini in corso sulla dinamica. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Roma: muore un operaio, un altro è in gravi condizioni