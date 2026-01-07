Salerno bimbo di 13 mesi azzannato al volto dal pitbull del papà

A Scafati, in provincia di Salerno, un bambino di 13 mesi è stato vittima di un episodio di aggressione da parte del pitbull del padre, riportando ferite alla guancia destra. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove si trova sotto osservazione. L’accaduto solleva questioni sulla gestione degli animali domestici in ambito familiare e sulla sicurezza dei minori.

Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull in casa. È accaduto a Scafati, in provincia di Salerno. Il piccolo è rimasto ferito alla guancia destra, non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. La rapidità dei soccorsi ha evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto. Il cane è stato affidato all'Asl territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

