salerno bimbo di 13 mesi azzannato da un pitbull in casa

A Scafati, in provincia di Salerno, un bambino di 13 mesi è stato vittima di un’aggressione da parte del pitbull di famiglia. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, il piccolo è stato messo in sicurezza. L’animale è stato affidato alle autorità sanitarie locali per le verifiche del caso. L’incidente solleva nuovamente la discussione sulla gestione degli animali domestici in ambiente familiare.

Un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal pitbull di famiglia a Scafati, in provincia di Salerno. Il piccolo si è salvato grazie all’intervento dei soccorsi che hanno poi affidato l’animale al servizio sanitario della Asl locale. Ferito da un morso alla guancia destra, il bambino è stato trasferito d’urgenza a Napoli, presso l’ospedale Santobono, dove si trova attualmente fuori pericolo e dove è stato sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale. All’ Ansa ha parlato il primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, affermando come “episodi come questo sollevano una riflessione: sarebbe probabilmente necessario un intervento normativo che stabilisca criteri più chiari sull’adozione e sulla gestione dei cani, soprattutto di alcune razze, anche all’interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

