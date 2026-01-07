Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di casa | non è in pericolo di vita

A Scafati, in provincia di Salerno, un bambino di 13 mesi è stato morso dal pitbull di famiglia. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Dopo l’incidente, il cane è stato affidato alle autorità sanitarie locali per le verifiche del caso. La vicenda evidenzia l’importanza della supervisione e della gestione responsabile degli animali domestici, soprattutto quando ci sono bambini piccoli in casa.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull che, dopo l'aggressione, è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Il bambino, trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli non è in pericolo di vita. Il piccolo, da quanto si apprende, è stato morso alla guancia destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il piccolo.

