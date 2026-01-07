Saccheggiato l' IC Sant’Alfonso - plesso Don Milani di Pagani | rubati e pc e vandalizzati vari ambienti

Nella mattina odierna, i dipendenti dell'I.C. Sant’Alfonso - plesso Don Milani di Pagani hanno scoperto un grave atto di vandalismo e furto. Sono stati rubati computer e altri dispositivi, mentre alcuni ambienti sono stati danneggiati. Un episodio che mette in evidenza la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nelle strutture scolastiche, per tutelare il patrimonio e garantire un ambiente di apprendimento sicuro per studenti e personale.

È vergognoso lo scempio di fronte a cui si sono trovati questa mattina i dipendenti del secondo circolo I.C. Sant’Alfonso - plesso Don Milani, proprio nel momento in cui i bambini sarebbero dovuti ritornare tra i banchi di scuola dopo le vacanze natalizie. Tutti i pc delle aule rubati, diverse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Saccheggiato l'I.C. Sant’Alfonso - plesso Don Milani di Pagani: rubati e pc e vandalizzati vari ambienti Leggi anche: Pagani, furto e vandalismi alla Don Milani: scuola chiusa anche domani per sanificazione Leggi anche: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Buon Natale dalla Redazione di Turismo Roma Oggi vi raccontiamo una delle tradizioni romane più sentite legate al Natale: la visita al Bambinello dell'Ara Coeli, "Er Pupo de Roma". La statua del Bambino Gesù conservata nella basilica di Santa Maria in - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.