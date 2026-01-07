A Lecce, la vittoria ha migliorato la posizione in classifica, ma le esigenze di mercato restano. A Trigoria, Gian Piero Gasperini ha comunicato tramite il silenzio che è necessario accelerare sulle operazioni di mercato, evidenziando l’urgenza di intervenire per rafforzare la rosa e affrontare al meglio le sfide future.

La vittoria di Lecce sistema la classifica, ma non placa le richieste. A Trigoria il messaggio è arrivato forte e chiaro senza bisogno di conferenze: Gian Piero Gasperini ha scelto il silenzio per sottolineare che il tempo stringe. Il campo ha fatto il suo dovere, ora tocca al mercato. E non è una richiesta nuova, è un’urgenza che cresce. Il segnale è politico, non emotivo. Non parla chi ha già parlato abbastanza internamente. E infatti oggi il tema non è il 2-0 del Via del Mare, ma ciò che deve accadere subito dopo. Vertice a Trigoria: la linea va decisa ora. Nella giornata di oggi è previsto un incontro nella casa giallorossa con la proprietà: al tavolo ci saranno i Friedkin e l’allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il messaggio di Gasperini è chiaro: ora serve accelerare sul mercato

Leggi anche: Roma-Midtjylland, Gasperini lancia un messaggio sul mercato. Cristante: “Vogliamo vincere la coppa”

Leggi anche: Cessioni Roma, dalla Premier solo flop: Ferguson, Bailey e Tsimikas non convincono Gasperini. Ora si lavora sul mercato valutando le mosse in uscita

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gasperini torna a Bergamo | Atalanta-Roma è molto più di una partita; Gasperini frena su Raspadori | Se è fatta? Chiedete in Spagna; Atalanta-Roma Palladino | Affrontare Gasperini è stimolante sarà un partita ricca di duelli.

Pagina 2 | Il silenzio di Gasperini è un allarme per la Roma: l'allenatore è insoddisfatto, oggi incontro con Friedkin - Non ha commentato la vittoria di Lecce: ora il confronto con la società. corrieredellosport.it