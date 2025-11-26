Roma-Midtjylland Gasperini lancia un messaggio sul mercato Cristante | Vogliamo vincere la coppa

In diretta le dichiarazioni del tecnico giallorosso e del capitano della Roma alla vigilia della sfida fondamentale di Europa League La Roma torna in campo in Europa League con un solo obiettivo, che è quasi un imperativo vista la condizione di classifica e l’avversario di stasera. I giallorossi con l’ultima vittoria hanno migliorato la loro situazione ma per puntare gli ottavi diretti serve fare un filotto di risultati positivi. E davanti ci sarà il Midtjylland, da non sottovalutare anche perché è proprio lei la prima della classe in questo momento, a punteggio pieno dopo 4 partite con 12 punti a dispetto dei 6 della squadra di Gasperini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

