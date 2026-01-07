Lo scambio Lucca-Dovbyk è un’idea che avanza sulla Roma-Napoli

L’ipotesi dello scambio tra Lucca e Dovbyk si fa strada tra le discussioni sulla Roma-Napoli. In un contesto di risorse limitate e mercato rallentato, le squadre cercano soluzioni alternative per rinforzare la rosa. Per il Napoli, le difficoltà derivanti dagli indici di lavoro estesi complicano le operazioni di mercato, rendendo questa possibile operazione una strada da valutare con attenzione e tempestività.

Bisogna industriarsi in tempo in cui i soldi scarseggiano oppure, nel caso del Napoli, fanno male gli indice del lavoro allargati che hanno bloccato il mercato del club. La Gazzetta scrive di un possibile scambio Lucca-Dovbyk (anche se il centravanti giallorosso ieri si è fatto di nuovo male dopo aver segnato il gol del 2-0 a Lecce). Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Il Napoli ha speso 35 milioni – in verità 9 li ha già ver­sati e altri 26 dovrà girarli il pros­simo primo luglio – per sco­prire che non tutto l’oro della sana pro­vin­cia rie­sce a bril­lare imme­dia­ta­mente di suo nelle Metro­poli: e Lorenzo Lucca, con quei 2 metri e zero uno, ha finito per rap­pre­sen­tare un punto inter­ro­ga­tivo, forse una scom­messa (per ora) per­duta per De Lau­ren­tiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

