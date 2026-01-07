Rischio ghiaccio | allerta meteo su tutta la Toscana

Un’allerta meteo riguarda tutta la Toscana a causa del rischio ghiaccio, valida fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio. Le condizioni atmosferiche possono rendere le strade scivolose e influire sulla viabilità. Si consiglia di prestare attenzione durante gli spostamenti e di adottare le opportune precauzioni per garantire la sicurezza personale e quella degli altri.

Allerta meteo per ghiaccio su tutta la Toscana in corso e in vigore fino alle ore 12 di giovedì 8 gennaio. L'avviso è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale. Previste estese gelate notturne a tutte le quote e anche lungo la fascia costiera con temperature minime in.

Rischio ghiaccio in tutta la Toscana, emessa allerta gialla

