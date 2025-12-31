Allerta meteo in Umbria rischio ghiaccio in tutta la regione

Un'allerta meteo gialla riguarda l'intera regione Umbria, con particolare attenzione al rischio ghiaccio nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Previste gelate diffuse e temperature molto basse nelle prime ore del mattino, che potrebbero rendere le strade scivolose e creare condizioni di pericolo. È consigliabile adottare le precauzioni necessarie per garantire sicurezza durante queste ore di freddo intenso.

Perugia, 31 dicembre 2025 – Allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio: nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, infatti, previste diffuse gelate notturne e alle prime ore del mattino. Nella giornata di giovedì 1 gennaio sensibile aumento delle temperature dalla tarda mattinata e possibili deboli (o non significative) precipitazioni dal primo pomeriggio alla sera. Le previsioni indicano per Capodanno nuvolosità in aumento in mattinata fino a cielo coperto. Deboli precipitazioni sulle zone occidentali e settentrionali; neve debole/nevischio oltre i 400-600 metri nel pomeriggio sulla Val Tiberina; quota neve in successivo rialzo.

Allerta gialla in Umbria per rischio ghiaccio - La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 31 dicembre. ansa.it

Il meteo in Umbria, allerta della Protezione civile: temperature basse e rischio gelate - Per la giornata di oggi il Centro funzionale della Protezione civili prevede cielo sereno o poco nuvoloso, con venti deboli e temperature stazionarie, gelate in serata. perugiatoday.it

-29 Dicembre 2025- Umbria, scatta l’allerta meteo: rischio ghiaccio su tutta la regione.

